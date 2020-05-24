رواد "السوشيال ميديا" يوجهون رسالة للمدافعين عن خلية "الجزيرة"

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي منشور موجه إلى المدافيعن عن الخلية التي تم القبض عليها مؤخرا، بتهمة صناعة أفلام للجزيرة.





وقال المنشور: "الإخوان تحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة".





وأضاف: "عمرو بدر يطالب بالحرية للشخص الذي اعترف بنفسه بعمالته وقيامه بإعداد تسجيلات مفبركة لشتويه مصر لإذاعتها بالجزيرة"





وتابع: "نحن نعلم أن السبب الرئيسي لهذا الموقف هو كم الدولارات التي سيحصل عليها مقابل الدفاع عنهم، وعلى الجميع الانتباه بعد فضح المخطط الإخواني سيظهر العملاء من الداخل والخارج، وسوف نسمع أصوات مثل خالد علي وخالد البلشي، وجمال عيد وأمثالهم من العملاء الطلقاء وفي الخارج بعد أن بدأت ورقة محمد ناصر ومعتز مطر في الاحتراق أمام وعي الشعب المصري، جاءت جماعة الإخوان بالمقاول السكير محمد علي أملا في تنفيذ مخطط جديد بأدوات جديدة".



