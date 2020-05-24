Advertisements

رواد "السوشيال ميديا" يوجهون رسالة للمدافعين عن خلية "الجزيرة"

الأحد 24/مايو/2020 - 04:00 ص
الجزيرة
الجزيرة
الفجر
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي منشور موجه إلى المدافيعن عن الخلية التي تم القبض عليها مؤخرا، بتهمة صناعة أفلام للجزيرة.

وقال المنشور: "الإخوان تحشد العملاء للدفاع عن عملائها المحبوسين في قضية قناة الجزيرة".

وأضاف: "عمرو بدر يطالب بالحرية للشخص الذي اعترف بنفسه بعمالته وقيامه بإعداد تسجيلات مفبركة لشتويه مصر لإذاعتها بالجزيرة"

وتابع: "نحن نعلم أن السبب الرئيسي لهذا الموقف هو كم الدولارات التي سيحصل عليها مقابل الدفاع عنهم، وعلى الجميع الانتباه بعد فضح المخطط الإخواني سيظهر العملاء من الداخل والخارج، وسوف نسمع أصوات مثل خالد علي وخالد البلشي، وجمال عيد وأمثالهم من العملاء الطلقاء وفي الخارج بعد أن بدأت ورقة محمد ناصر ومعتز مطر في الاحتراق أمام وعي الشعب المصري، جاءت جماعة الإخوان بالمقاول السكير محمد علي أملا في تنفيذ مخطط جديد بأدوات جديدة".

وأكد: "نقول لمن يقف وراء هؤلاء، الشعب المصري يعي تماما مؤامراتكم وعملائكم في مصر، الذين ينبحون ليل نهار وينظر لهم الشعب باحتقار، بل يذكرهم بأنه لا زال هناك مؤامرات تحاك لمصر وطابور خامس مستعد لأن يحرق الدولة، والشعب المصري ينتظر أن يتم القصاص من عملاء الداخل الذين مازالوا طلقاء مثل عمرو بدر".

أخبار تهمك

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه؟ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 21 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 16 ساعة

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 7 ساعات

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 16 ساعة

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

نشطاء: حمد بن خليفة ارتمى في أحضان الصهيانة وأمدهم بالغاز بأسعار رمزية

رسالة قوية من مواطن سوداني تفضح قطر (فيديو)

داخلية غزة تعتقل 45 "عميلا" على صلة بعملية تسلل فاشلة لقوة إسرائيلية

قنوات الإخوان الليبية تحشد ضد الجيش بأناشيد الحشد الشعبي العراقي

اليمن والصومال.. إرهاب قطر لا يغيب (تقرير)

"ابحث عن قطر وتركيا".. مصطفى بكري يكشف فضائح جديدة عن محمد علي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

10:20 م

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»