مصطفى خاطر وهاجر أحمد ضيفا شرف الحلقة الأخيرة من "النهاية"





ظهر الفنان مصطفى خاطر في نهاية الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف كضيف شرف، بملابس الإنسان البدائي وهو يحاول إصطياد حيوانات لإشباع جوعه.ويكتشف الواحة التي تم تدميرها منذ 25 عاما ثم يجد زين مجمدا في إحدى الصناديق، فيقوم بإنقاذه وإخراجه واقتياده إلى رئيسة القبيلة ليكتشف أنها الطفلة ريناد التي كان يعلمها في القدس والتي تقوم بتجسيدها الفنانة هاجر أحمد.وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.