"متشربش العصير تاني".. هكذا هنأ كابتن محمد الشناوي يوسف الشريف على "النهاية"





حرص حارسمرمى فريق النادي الأهلي محمد الشناوي بالحرص على توجيه التهنئة الفنان يوسف الشريف لمسلسله الرمضاني "النهاية".ونشر الشناوي صورة جديدة له برفقة الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلاً: "ألف مبروك على مسلسل النهاية ومن نجاح لنجاح دايما''.وتابع مازحاً: "متشربش العصير بس تاني''.وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.