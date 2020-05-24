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مؤلف "النهاية" عمرو سمير عاطف يكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "النهاية"

الأحد 24/مايو/2020 - 03:57 ص
عمرو سمير عاطف
عمرو سمير عاطف
روان هيثم

بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "النهاية" والتي لم تبين الأحداث كاملة بالنسبة للجمهور تراوجت الاسئلة عبر السوشيال ميديا.

ووجه أحد المتابعين سؤالاً على السيناريست عمرو سمير عاطف بحقيقة وجود جزء ثاني لمسلسل "النهاية" أم لا، ليرد السيناريست عمرو سمير عاطف مؤكداً حقيقة وجود جزء ثاني للمسلسل قائلاً: "نعم ان شاء الله".

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.


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