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برشلونة يحدد مطالب مفاجأة للتخلي عن نجم الفريق

الأحد 24/مايو/2020 - 03:26 ص
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي


كشف نادي برشلونة الإسباني عن مطالبه للموافقة على رحيل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة قرر بيع أومتيتي في الصيف القادم بسبب كثر الإصابات التي يتعرض لها وعدم استفادة النادي منه منذ انضمامه للفريق.

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أظهر اهتمام بضم أومتيتي في الصيف القادم لحاجة الفريق إلى تدعيم خط الدفاع في الموسم القادم.

وذكرت الصحيفة أن نادي برشلونة لا يمانع في انتقال أومتيتي إلى إنتر ميلان خاصة وأن النادي يريد ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم الإنتر في الصيف.

وكشفت الصحيفة عن شروط نادي برشلونة لبيع أومتيتي وهي أن تكون الصفقة بيع نهائي وليس إعارة بالاضافه إلى أن النادي لا يمانع في بيع اللاعب مقابل 30 مليون يورو فقط ليسهل الأمور على إنتر ميلان.

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