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الصحف التونسية تتغني بتاريخ الأهلي بعد لقب "نادي القرن"

الأحد 24/مايو/2020 - 03:23 ص
الأهلي نادي القرن
الأهلي نادي القرن
علاء خليف
يعتلي فريق الأهلي صدارة تصنيف الأندية الإفريقية في القرن الحالي الـ21، بداية من عام 2001، وحتي عام 2010، وذلك بعد الإنجازات والبطولات التي حققها الفريق الأحمر حتي الآن.

وذكر موقع "تونس الرقمية" التونسية أن النادي الأهلي يتصدر تصنيف الأندية الإفريقية بالقرن 21 برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الخامس في الترتيب برصيد 29 نقطة بالتساوي مع فريق الوداد المغربي.

ويحتل فريق مازيمبي المركز الثاني بالتصنيف برصيد 55 نقطة، ويتواجد فريق النجم الساحلي بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة، وجاء الترجي التونسي بالمركز الرابع برصيد 49 نقطة.

وأضاف الموقع المغربي أن إنيمبا النيجيري جاء في المرتبة الثامنة برصيد 27 نقطة، ثم الهلال السوداني تاسعا برصيد 23 نقطة و أخيرا ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وحصد فريق الأهلي 13 بطولة افريقية خلال القرن الحالي، بينما حقق الزمالك 4 بطولات فقط.

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