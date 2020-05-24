عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"





أصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى الإسماعيلية في منطقة أبو خليفة.وتعاني مصر والعالم في هذه الأيام من أزمة انتشار فيروس كورونا في أنحاء البلاد، وتزايد الأعداد وتقوم الدولة باتخاذ الإجراءات للوقاية من هذا الفيروس من خلال فرض حظر التجوال ومنع التجمعات.يذكر أن آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي مشاركتها في السباق الرمضاني لهذا العام، في مسلسل "لعبة النسيان" بالإشتراك مع دينا الشربيني وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.