Advertisements

أحمد موسى: "هجمة مرتدة" مسلسل من ملفات المخابرات المصرية (فيديو)

الأحد 24/مايو/2020 - 04:48 ص
هجمة مرتدة
هجمة مرتدة
داليا الحسين
أكد الإعلامي أحمد موسى أن شهر رمضان المقبل سيشهد عرض مسلسل هجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية بطولة أحمد عز وهند صبري.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "انتظروا من أحمد عز وهند صبري الكثير لأنه قدم دور جيد في فيلم الممر". 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سيلقون نفس مصير الخائن الإرهابي هشام عشماوي، معلقا: " حق المصريين لن نتركه فمصر لا تترك حقوق أولادها".

وودع مصر والعالم العربي مسلسل الاختيار بأغنية "سلام سلام"، بعد ثلاثين حلقة على مدار شهر رمضان الكريم، ظهر فيها بعض بطولات الجيش المصرى والشرطة المدنية، وما قدموه ويقدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على الوطن.

وفى أغنية " سلام سلام"، أنشدت أصالة بصوتها على صور الشهداء، كلمات الأغنية التى نشرها الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وفيها ظهر النجم أمير كرارة، وهو يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين البرث بمدينة رفح فى شمال سيناء.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 16 ساعة

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول في الأهلي بكورونا

منذ ساعة

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل| "الفجر" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه لحظة القبض عليه؟ (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

منذ حوالي 7 ساعات

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 17 ساعة

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل واحداث الحلقه التانيه من مسلسل الاختيار بطولة "امير كرارة" وموعد الاعادة وجميع القنوات الناقلة | (الشهيد احمد المنسي)

لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد مسلسل الاختيار لمشاهدة الحلقة الرابعة

محمد عز يشارك جمهوره صورة من كواليس مسلسل "الاختيار"

"ملازم أول مقاتل" .. رامز أمير في كواليس "الاختيار"

أمير كرارة عبر "إنستجرام".. "رحم الله شهداء البرث"

أمير كراره يعلق على صورته مع احمد حلمي.. "ما نا عادي أهو"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:10 ص

عاجل.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس "كورونا"

عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

12:47 ص

عاجل| صحيفة تزف خبرا سارا.. "كورونا" سينتهي في هذا الموعد

08:21 م

بعد 12 عاما.. الإفراج عن محسن السكري قاتل سوزان تميم

10:20 م

أول تعليق من المجلس التصديري للأدوية على الكمامة القماش

10:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»