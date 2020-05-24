أحمد موسى: "هجمة مرتدة" مسلسل من ملفات المخابرات المصرية (فيديو)

أكد الإعلامي أحمد موسى أن شهر رمضان المقبل سيشهد عرض مسلسل هجمة مرتدة من ملفات المخابرات العامة المصرية بطولة أحمد عز وهند صبري.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "انتظروا من أحمد عز وهند صبري الكثير لأنه قدم دور جيد في فيلم الممر".





وأكد الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية سيلقون نفس مصير الخائن الإرهابي هشام عشماوي، معلقا: " حق المصريين لن نتركه فمصر لا تترك حقوق أولادها".





وودع مصر والعالم العربي مسلسل الاختيار بأغنية "سلام سلام"، بعد ثلاثين حلقة على مدار شهر رمضان الكريم، ظهر فيها بعض بطولات الجيش المصرى والشرطة المدنية، وما قدموه ويقدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على الوطن.





وفى أغنية " سلام سلام"، أنشدت أصالة بصوتها على صور الشهداء، كلمات الأغنية التى نشرها الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وفيها ظهر النجم أمير كرارة، وهو يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين البرث بمدينة رفح فى شمال سيناء.



