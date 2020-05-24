المتحدة تروج لعرض "هجمة مرتدة" بموسم دراما رمضان 2021





أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي عن مسلسل "هجمة مرتدة الذي سيتم عرضه في موسم رمضان 2021.ونشر تامر مرسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "هجمة مرتدة، من ملفات المخابرات المصرية حصرياً على شاشات المتحدة رمضان 2021 ان شاء الله".يشار إلى أن مسلسل "هجمة مرتدة" يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين منهم: أحمد عز وهند صبري، هشام سليم وصلاح عبدالله والفنانة ماجدة زكي، ومحمود البزاوي وخالد أنور ومحمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم، وندى موسى، ونضال الشافعي، والمسلسل من كتابة باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.