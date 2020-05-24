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إعادة الحلقات الـ 28 و29 و30 من الاختيار أول أيام العيد

الأحد 24/مايو/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر

أعلنت قناة ON عن إعادة مجمع الحلقات الـ 28 و 29 و 30 من مسلسل الاختيار في أول أيام عيد الفطر المبارك.

نوهت القناة إلى أن هذا جاء بناء على رغبة المشاهدين، مشيرة إلى التجهيز لمفاجأة خاصة لهم، لافتة إلى أن موعد إذاعة تلك الحلقات سيكون في السابعة والنصف مساء.

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي – قائد الكتيبة 103 صاعقة – الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.


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