مرتضى منصور: "ورحمة أمي الإعدام مصير زوبع وناصر ومعتز مطر" (فيديو)

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على مشهد إعدام الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار قائلًا: "الإعدام هو مصير جميع العناصر الإرهابية الهاربة في الخارج مثلما حدث مع الإرهابي هشام عشماوي".





وقال "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الهاربين في الخارج مصيرهم العودة إلى مصر ومحاكمتهم، معقبا: "ورحمة أمى المجموعة الإرهابية من زوبع لمحمد ناصر لمعتز مطر هتتعلق زي عشماوى".





وشدد رئيس نادي الزمالك أن الجيش المصري لا يقبل الهزيمة ولا يترك حقه، موضحا أن مسلسل الاختيار أحدث زلزال فلم يكن عدد كبير من الشباب يدرك ما يحدث في سيناء.





واستطرد مرتضى منصور أن كل عملية إرهابية كان يقوم بها هشام عشماوي يقوم بتصويرها، موضحا أن فيلم الممر ومسلسل الاختيار أحدث زلزال لدى الإرهابيين.





وأشار إلى أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لم يخون وطنه، متسائلًا: أين كانت حقوق الإنسان حينها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.





وأكد أن الإسلام لم يكن أبدا دين عنف، متسائلا من منح الجماعات الإرهابية تفويضا ليحكموا على الناس بالكفر؟!.



