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يوفنتوس يؤجل صفقة هالاند للصيف المقبل

الأحد 24/مايو/2020 - 02:23 ص
هالاند
هالاند
علاء خليف
يتمسك نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، ولكن قد يؤجل اليوفي حسم الصفقة إلي صيف 2021، وذلك بعد الصعوبات التي يواجهها السيدة العجوز للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"  أن نادي يوفنتوس قرر تأجيل مفاوضاته لضم "هالاند" حتي 2021، حيث ينوي التحرك نحو التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب في فترة الإنتقالات الصيفية العام المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، أن مسئولو نادي يوفنتوس استقروا على التعاقد مع أركاديوس ميليك مهاجم نابولي لتدعيم صفوف الفريق هذا الصيف، لحين موعد تفعيل قيمة الشرط الجزائي في عقد "هالاند" في الصيف العام المقبل.

وينص العقد المبرم بين الطرفين، على إمكانية تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد "هالاند" والتي تبلغ قيمته 75 مليون يورو، بحلول شهر يونيو 2021، مما يتيح الفرصة للنادي الإيطالي لحسم صفقة المهاجم النرويجي بشكل سهل.

وخاض "هالاند" 34 مباراة بالموسم الحالي، وسجل 41 هدفا.

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