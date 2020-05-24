عاجل..مرتضى منصور يكشف تطورات جديدة حول أزمة"نادي القرن"













تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تطورات جديدة حول ملف النادي الأبيض في أزمة لقب "نادي القرن".





وأكد رئيس الزمالك أنه هناك تحرك لتجهيز ملف كامل، بالاستعانة بمحامين من الخارج لكي نحصل على حقنا.





وأوضح: "من صنع اللافتات لم يكن يعرف أن الاتحاد الإفريقي مُعترض على وجود شعاره، والآن سنحذف الشعار ونضع اللافتات من جديد".





وأضاف: "الزمالك ليس في شجار مع الأهلي، بل نحن نبحث فقط عن حق النادي. الزمالك هو نادي القرن وبالمنطق".





كما أشار إلى أن النادي الأهلي نادي كبير، و" كل سنة وجماهيره بخير" ولكن لماذا الضيق مما فعله الزمالك؟.



