مصطفى شوقي ضيف ثاني أيام عيد الفطر مع وائل الابراشي









وطرح الفنان مصطفى شوقي، أغنية جديدة له تحمل اسم "أبويا وصاني"، تقديرا لحبه للوطن، ومعبرا بها عن مجهودات الجيش المصري مفتخرا بهم.

يحل الفنان مصطفى شوقي، ضيفًا مع الاعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة مساءً"، وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك الموافق 25 مايو 2020.ونشر مصطفى شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "التاسعة مساءً ثاني أيام عيد الفطر المبارك القناة الأولى والفضائية المصرية أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة".يذكر أن الفنان مصطفى شوقي قد قدم العديد من الأعمال الغنائية في هذا الموسم الرمضاني منها تتر مسلسل "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.