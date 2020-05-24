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هبة عبد الغني تطلب الزواج من صديقها بالعمل في "فرصة تانية"

الأحد 24/مايو/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل "فرصة تانية" الذي يُذاع الآن على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً، العديد من الأحداث.

حيث طلبت صافي "هبة عبد الغني" الزواج من "مصطفى" أحمد النجار، فكان لا يصدق ، ووافق على الفور، لأنها كان يحبها كثيراً منذ بداية المسلسل، وهي كانت لاتحبه وتراه شخصاً مزعجاً، فكانت السعادة تغمر قلبه عندما طلبت صافي منه الزواج، فعزم الجميع على خطوبتهما الأسبوع المقبل.


ففرحوا إلا سامح فكان حزين كثيراً، لأنه طلب من صافي الزواج، لكنها لم توافق، وطلق زوجته رنا بعدما كذبت عليه في حملها، ففقد زوجته وصافي، رغم أن صافي كانت تحبه في البداية وهو كان لا يرغب في ذلك، فإنقلب الحال.


يعرض مسلسل "فرصة تانية" على قنوات On,Dmc, Cbc فهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة







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