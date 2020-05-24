نجل أحد شهداء الجيش الأبيض: تكريم الرئيس وسام على صدرنا وطيب خاطرنا

عقب الدكتور محمود كارم، نجل الدكتور كام محمود شهيد الجيش الأبيض، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشهداء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قائلًا: "هذا التكريم وسام على صدرنا وطيب خاطرنا جدًا، كنا عارفين ده ومتوقعينه".





وأضاف "كارم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر التضحيات التي يقدمها الأطقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا كونه إنسان وطني ويحب شعبه، معقبة: "الرئيس العيسى كان أول فرحة دخلت بيتنا بعد وفاة والدى..ومهما قلنا لن نوفى الرئيس قدره".





وقال عاطف عزت دراز، شقيق الدكتور أحمد دراز شهيد الجيش الأبيض، خلال نفس المداخلة، إن التكريم رفع من روحهم المعنوية وشيء مشرف لهم، لافتًا إلى أنه جاء لهم مندوب من رئاسة الجمهورية من أجل تكريم الشهيد.





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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



