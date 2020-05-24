شاهد.. شريهان تعيد على جمهورها بصورة جديدة (صورة)

نأت الفنانة المصرية شريهان، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعيد الفطر المبارك، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام".





وعلقت علي الصورة قائلة: "عيد فطر مبارك".





ورغم غيابها عن الأضواء لسنوات، إلا أن الفنانة المصرية شريهان أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعد تداول مقطع مصور نادر لها من إحدى حلقات فوازيرها لشهر رمضان.





ويعكس تداول المقطع المصور اشتياق المشاهدين لعودة شريهان من جديد، والتي هي من أهم رموز شهر رمضان، بفضل فوازيرها التي ظلت تقدمها على الشاشة الصغيرة لسنوات.



