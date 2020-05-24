الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع أزارو









تحدث جون إدوارد، وكيل أعمال المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الاتفاق السعودي عن حقيقة وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.





مفاوضات الزمالك مع وليد أزارو





وأكد جون إدوارد، في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أن جميع الأخبار المتعلقة باقتراب أزارو من الانضمام للزمالك أو وجود مفاوضات معه نكتة كبيرة.





ونفى وكيل أزارو، لوسائل الإعلام دخول اللاعب في مفاوضات مع الزمالك، بعدما انتشرت أخبار كثيرة فى الأيام الماضية، عن رغبة الزمالك فى التعاقد مع أزارو.



