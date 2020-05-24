إغلاق المرحلة الأولى لحجز عضوية أندية city club









كشفت شركة استادات القابضة، عن غلق باب الحجز بالمرحلة الأولى للراغبين في الحصول على عضوية سلسلة أندية city club في مختلف المحافظات بعد اكتمال العدد في جميع الأندية.





وكان نادي city club شبين الكوم أول الأندية التي تغلق باب الحجز بالمرحلة الأولى بعد أسبوع واحد فقط على انطلاق الحجز بعدما وصل عدد الحاجزين إلى ١٠٢٠ عضوا.



