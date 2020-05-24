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إغلاق المرحلة الأولى لحجز عضوية أندية city club

الأحد 24/مايو/2020 - 12:43 ص
سيتي كلوب
سيتي كلوب
علي نبوي


كشفت شركة استادات القابضة، عن غلق باب الحجز بالمرحلة الأولى للراغبين في الحصول على عضوية سلسلة أندية city club في مختلف المحافظات بعد اكتمال العدد في جميع الأندية.

وكان نادي city club شبين الكوم أول الأندية التي تغلق باب الحجز بالمرحلة الأولى بعد أسبوع واحد فقط على انطلاق الحجز بعدما وصل عدد الحاجزين إلى ١٠٢٠ عضوا.

ومن المنتظر أن تعلن شركة استادات القابضة خلال الأيام المقبلة عن موعد فنح الباب للمرحلة الثانية للحجز بسلسلة الأندية الخمسة عشر في مختلف المحافظات.

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