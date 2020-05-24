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أسعار الذهب اليوم الأحد 24-5-2020.. وقرار صادم من شعبة الذهب للمقبلين على الزواج

الأحد 24/مايو/2020 - 12:32 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

حققت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد 24-5-2020 استقرار، في الوقت الذي أغلقت فيه محلات الذهب تعاملاتها أمام الجمهو بسبب إجراءات حظر التجوال خلال فترة عيد الفطر.

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد 24-5-2020 بدون مصنعية نحو:

عيار 18 : 651.40 جنيه



عيار 21 : 760 جنيه



عيار 24 : 868.55 جنيه





الجنيه الذهب : 6080 جنيه



السعر العالمي : 1736

 

شعبة الذهب إغلاق تمام للمحلات :

 

وكشف  إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة المجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف التجارية، إن محلات الذهب والمجوهرات بالسوق المصري ستغلق أبوابها  تماما الأسبوع المقبل بناء على تعليمات معالي رئيس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك

 

وستطبق  الحكومة بداية من اليوم حظر تجوال مشدد يبدأ من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا مع أغلاق كافة المحلات والمقاهي والمناطق السياحية والسينما.".

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