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زواج غالية من مراد وخطوبة عبد الله.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من "ونحب تاني ليه"

الأحد 24/مايو/2020 - 12:26 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

عرضت الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى، ويتخلل بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أبرز ما جاء في الحلقة الـ 30:
_يسرا تخبر والدها كمال أن مراد لم يحبها وأنه متعلق بغالية، ولذلك قررت أن تبعد عن المكان الذى يتواجد فيه مراد، وتقرر أن تفتح صفحة جديدة مع نفسها، وتنسى حوار الإرتباط هذه الفترة، وذلك بعد جلوسها مع مراد.

-عبد الله يلاحظ الحزن على ملامح غالية، لذلك يقرر أن يلغى فكرة الجواز، وتحدث معها واعتذر لها عن طريقته معها من قبل وإن هذه غلطته لابد أن يتحمل نتيجتها.

- نيفين تخبر غالية أن مراد ذهب لمنزلها وقت كتب كتابها ورحل في حزن، الأمر الذى أغضب غالية من نيفين وقالت لها إنها مازالت تحبه، ولا تستطيع نسيانه.


- مراد يجتمع بإيهاب السويفي ليكشف حقيقته لوالده جهاد، إيهاب ينكر أنه تسبب في خسارة لشركة السويفي، وأنه ليس لديه أي علاقة بنهال ونيرمان، ولكن مراد يكشف كل الأدلة ضدها ويقرر جهاد السويفي أن يبلغ الشرطة حتى يأخذ جزاءه.

- جهاد يعتذر لفادية زوجته على ما بدر منه في الفترة الماضية، ويطلب منها أن يفتحا صفحة جديدة سويا.

- نيفين تخطط مقابلة لمراد وغالية، ويدور حوار بين غالية ومراد وتخبره غالية إنها لم تتزوج، الأمر الذي أسعده كثيراً.

- يبدأ الفرح في منزل غالية بزواج هيثم الحارس من روعة .

- جهاد وزوجته يذهبا لمنزل غالية لكي يطلبا يدها لنجلهما مراد، ويعتذر جهاد عما بادر منه في الجلسة الأخيرة مع غالية، وتتقبل الأخيرة الاعتذار.

- بعد مرور ثمانية أشهر غالية تتزوج مراد، وتذهب يسرا مع خطيبها حازم لحفل زفاف غالية ومراد، كما أيضاً يذهب عبدالله مع نادين "منى زكي" خطيبته.


قصة مسلسل "ونحب تاني ليه"
تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.


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