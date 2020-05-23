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الكشف عن حقيقة توقيع محمد إبراهيم للأهلي

السبت 23/مايو/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

رد نادي مصر المقاصة على أنباء انضمام محمد إبراهيم نجم الفريق إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي أشارت إلى أنه كان هناك جلسة منذ أيام جمعت بين محمد إبراهيم وأحد مسئولو الأهلي لينضم للنادي واللاعب أبدى موافقته على الأمر.

وأكد نادي مصر المقاصة أنه لا يعلم أي أي شئ عن مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم في الفترة الماضية لضمه.

وأوضح مسؤولي المقاصة أنهم لم يتلقوا أي عرض رسمي خلال الساعات القليلة الماضية من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد إبراهيم في الصيف القادم.

يذكر أن نادي مصر المقاصة كان قد كشف أنه لا يمانع في بيع محمد إبراهيم في نهاية الموسم الجاري في حالة وصول عرض مناسب لضمه.

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