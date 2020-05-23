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إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

السبت 23/مايو/2020 - 11:55 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
كشفت تقارير إنجليزية اليوم، وجود إصابتين جديديتين بفيروس كورونا المستجد، بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقاً لما أعلنته رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "بريمييرليج"، فإن المسج الشامل الذي تم إجراؤه على 996 فرداً في الجولة الثانية من الفحوصات، أفرز وجود حالتين إيجابيتين في ناديين مختلفين، دون الكشف عن هوية المصابين.

وكانت الرابطة قد صرحت بشكل رسمي يوم الثلاثاء الماضي، وجود 6 إصابات بين الأندية بفيروس كورونا.

وتأتي خطة المسح الشامل على لاعبي البريمييرليج، ضمن خطة رابطة الأندية والحكومة البريطانية لعودة النشاط في إنجلترا، والمتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضي.

ووضعت الحكومة موعداً مبدأياً يقضي باستئناف البطولة في مطلع الشهر القادم، بعد أن سمحت للأندية بالعودة للتدريبات.

كما أفادت التقارير الواردة من إنجلترا تشير لرغبة الأندية الـ20 في الدوري الممتاز لأستئناف مباريات البطولة، تجنباً للتعرض لمزيد من الخسائر المالية.

ويتبقى 9 جولات فقط من عمر البطولة، والتي يتصدرها ليفربول برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، نادي مانشستر سيتي.

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