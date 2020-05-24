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تفاصيل قرار السيسي بإطلاق أسماء الأطقم الطبية على الشوارع (فيديو)

الأحد 24/مايو/2020 - 02:30 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق اسماء شهداء الأطقم الطبية من وزارتي التعليم العالي والصحة على الشوارع والمدارس، مشيرا إلى أنه سيتم معاملة شهداء الأطقم الطبية مثل شهداء القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن قرار الرئيس جاء لأن هؤلاء الشهداء ضحوا من أجل مصر، مشيرا إلى أن الرئيس لن يقيم الاحتفال المعتاد بعيد الفطر والذي يجمع فيه أسر الشهداء وذلك نظرا للظروف الحالية.

ووجه الإعلامي الشكر إلى الرئيس السيسي على هذه المبادرة الطيبة؛ لأن الأطقم الطبية تستحق كل التقدير والشكر، معقبا:" هما اللي شالوا الشيله".

كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، بإطلاق أسماء شهداء (القوات المسلحة، والداخلية، والأطباء، والقضاء) على أحياء المدن الجديدة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، خلال افتتاح مشروع "بشائر الخير 3" بمحافظة الإسكندرية، أن تكون أسماء الشوارع فى المدن الجديدة، والمشروعات القومية بأسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، وكذلك الأطباء، ليرد عليه قائلا:"تمام يافندم ومشرعات البشائر حصل فيها كده".

وقال الرئيس السيسي: لابد وأن تضع الحكومة في عين الاعتبار شهداء الأطباء والجيش والشرطة الذين يضحون من أجل الوطن، وأن تطلق أسمائهم على المدراس والأحياء والشوارع في المدن الجديدة".

في سياق منفصل،أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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