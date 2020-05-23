الولايات المتحدة ترحب بالهدنة بين طالبان والحكومة الأفغانية





أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، عن ترحيبها بالهدنة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية وتعتبرها "فرصة مهمة"، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.





وفي وقت سابق من مساء اليوم، قررت حركة "طالبان" الأفغانية، تطبيق وقف إطلاق النار خلال أيام العيد الثلاثة، لافتة إلى أن مقاتليها لن يشنوا أي هجمات ضد العدو، ولكن سيدافعون عن أنفسهم في حال التعرض لهجوم"، حسبما ذكرت وكالة "شمشاد" الأفغانية.



