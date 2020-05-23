مولر: أتمني عودة الجماهير إلى الملاعب

واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني، بعدما حقق فوزًا عريضًا على ضيفه آينتراخت فرانفكورت، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين.





وقال توماس مولر نجم الفريق البافاري بعد المباراة، أنه يرغب بالطبع في تواجد الجماهير بالمدرجات، لكن عمله هو لعب كرة القدم فقط، وتركيزه هو وزملاؤه فقط في تقديم أداء طيب أمام مدرجات خالية.





وقال مولر في تصريحات عقب اللقاء، الذي احتضنه ملعب "أليانز أرينا": "بالطبع أرغب في حضور الجماهير، لكن عملي هو لعب كرة القدم. عملنا الآن هو إظهار قدرتنا على تقديم أداء طيب وسط الظروف الحالية".





وسجل صاحب الـ30 عامًا، الهدف الثاني في انتصار فريقه الكاسح، كما صنع تمريرة الهدف الأول الذي سجله ليون جوريتسكا.





وأتم "الحقيقة لم أر ليون، لكني شاهدت مساحة فارغة، ومررت الكرة هناك. أحد زملائي كان سيظهر في هذه المنطقة".





وواصل البايرن بهذا الفوز العريض، تشبثه بصدارة الدوري، والحفاظ على فارق النقاط الأربع أمام دورتموند، الذي فاز على فولفسبورج (2-0) بعد أن رفع رصيده لـ61 نقطة، قبل "الكلاسيكو" المرتقب بينهما، يوم الثلاثاء على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في قمة الجولة الـ28.



