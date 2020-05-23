التموين تطرح بسكويت وكحك العيد بأسعار تبدأ من 50 جنيه للكيلو بالمجمعات الإستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها مستمرة في طرح كميات كبيرة من حلويات العيد بأسعار مخفضة لجميع المواطنين وبجودة ممتازة.

ويأتى طرح حلويات العيد مختلفة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث يتم طرح كيلو البسكويت نشادر بسعر 50 جنيهًا وبسكويت لوكس بـ 80 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة بـ60 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن بـ 65 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات بـ85 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور سادة بـ65 جنيها وبيتى فور لوكس بـ85 جنيها بجانب طرح غريبة سادة بـ75 جنيها للكيلو وغريبة باللوز بـ85 جنيها وبيتى فور عادى بـ65 وبيتى فور لوكس بـ85 جنيها، كما يتم طرح عروض خاصة للعلب المُشكلة "كعك سادة وبسكويت"، حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 55 جنيها وطرح علبة 2 كيلو مشكل "كعك سادة وبسكويت وبيتى فور وغريبة" بـ125 جنيها وعلبة 3 كيلو بـ185 جنيها وعلبة 5 كيلو بـ 310 جنيهات.

كما تم طرح علب مميزة مشكل بسعر العلبة واحد كيلو "كعك مكسرات، بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها، وعبلة 2 كيلو مشكل مميزة "كعك مكسرات، بيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 170 جنيها، وعلبة حجم 3 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز " وعلبة 5 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 420 جنيها، كما يتم منح نسبة خصم لطلبات الجملة حتى 5 أطنان بنسبة 10% وما يزيد عن ذلك نسبة 15%.