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زامبيا.. وزيرة الإعلام تعلن إصابتها بفيروس كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزيرة الإعلام في زامبيا دورا سيليا، مساء اليوم السبت، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وأنها وضعت نفسها داخل العزل الصحي. 

وقالت سيليا: "حتى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، جاءت نتيجة فحوص فيروس كورونا أمس إيجابية"، داعية الشعب إلى التحلي بالهدوء ومراعاة قواعد الصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

وكان وزير الصحة في زامبيا تشيتالو تشيلوفيا، قد أعلن يوم الخميس الماضي، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، موضحاً أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع بواقع 3 حالات ليصل إلى 39.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,378 مليون إصابة، بينهم أكثر من 342 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,226 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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