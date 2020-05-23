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أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم
السبت 23/مايو/2020 - 11:04 م
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق برشلونة الإسباني عودة منافسات الدوري المحلي بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا.
أرقام عثمان ديمبلي
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة الإسباني هذا الموسم قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.
الموسم الجاري من بطولة الدوري الاسباني بالنسبة للنجم الفرنسي كان كارثيًا على جميع الأصعدة، حيث شارك في 9 مباريات فقط، وأحرز هدفاً ولم يصنع أي أهداف، وهي المحصلة الأسوأ للاعب منذ ارتداء قميص برشلونة، بينما كان الموسم الماضي هو الأفضل له في ”كامب نو“، حيث شارك في 42 مباراة، وأحرز 14 هدفاً وصنع 9 أخرى.