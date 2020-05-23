أرقام عثمان ديمبلي مع برشلونة هذا الموسم



تترقب جماهير وعشاق برشلونة الإسباني عودة منافسات الدوري المحلي بعد توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا.





أرقام عثمان ديمبلي



ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة الإسباني هذا الموسم قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.