تركيا تسجل ارتفاعا في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا





قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم السبت، إنه تم تسجيل 32 وفاة و 1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 4308 أشخاص والإصابات إلى 155 ألفا و686 حالة.





وأضاف قوجة: أن عدد المتعافين من الفيروس ازداد بواقع 1491 شخصا، ليبلغ 117 ألفا و602.



