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أحمد فهمي يقرر الإنتحار لهذا السبب !!

السبت 23/مايو/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
بدأت أحداث الحلقة الأخيرة باستيلاء رجل الأعمال مراد بسبوسة "محمد ثروت" على منزل "تيمون، وبومبا"، أحمد فهمي وأكرم حسني بعدما أخذ توقيعات المنزل على العقود ولكن بالنصب عليهم، في تجسيده للعديد من الشخصيات.


غضب من في المنزل جميعاً، فبدأ تيمون وبومبا بالتخطيط مع عائلتهم لكي ينقذوا المنزل، فقرورا تعطيل هدم المنزل، بهذه الحيل فذهبت ويزو "تهاني" وحماتها لخراب الجرار الذي كان سيهدم المنزل، ثم وقف تيمون على أعلى المنزل وقرر الانتحار، فبدأ مراد يتحايل عليه لكي ينزل ويهدم المنزل لكنه لم يوافق، حتى جاءت الساعة 12، وتم المنزل 100 عام ، فلا يصح لأحد هدم المنزل بعد مرور 100 عام ع لأنه يصبح تابع لهيئة الآثار.

وتدور أحداث مسلسل "رجالة البيت في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حول بومبا وتيمون والذي يجسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.

ويذاع مسلسل رجالة البيت الحلقة 23 يوميا طوال شهر رمضان المبارك في تمام الـ6:30 مساء على CBC ويعاد في الـ12.15 صباحاً والـ3.30 عصراً، ويعرض عبر قناة DMC في الـ12 صباحاً ويعاد في الـ6.15 صباحاً، وينقل على ON في الـ7.45 مساءًا.

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