محمد حمدي: "كنت ببكي وأنا بقرأ سيناريو الاختيار"

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قال الفنان محمد حمدي، إن من أهم الأسباب التي شجعته على المشاركة في مسلسل "الاختيار"، أنه "رسالة"، موضحًا أنه ذهب إلى أسرة الشهيد "خالد مغربي"،الذى جسده دوره في المسلسل، وتعرف منهم على شخصية البطل، معقبًا: "أنا كنت بدمع وأنا بقرأ الاسكريبت..خاصة وأن دوري ليست شخصية وهمية من خيال المؤلف، بل هو شخصية حقيقة بذل روحه من أجل الدفاع عن تراب الوطن".



وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن خالد مغربي بطل قومي حقيقي، متابعًا: "أنا بمثل منذ 15 عام، وعمرى ما شعرت إني بقدم رسالة إلا بعد دوري في مسلسل الاختيار".



وعن تعايشه مع أسرة الشهيد قال "حمدي"،:"أنا تأثرت جدًا أثناء تواجدي وسط أسرة الشهيد في الواقع عندما ذهبت لهم وقمت بزيارة قبر الشهيد وتحدثت معهم عن حياته عرفت منهم أن شخصية الشهيد كانت مرحة ولا يحب الاكتئاب. وتأكدت أن التربية مهمة جداَ وهى البيوت دي اللي بطلع أبطال".



هذا وبدأت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل "الاختيار"، بحديث زوجة الشهيد منسى الحقيقية السيدة منار سليم عن شعورها وإحساسها باستشهاده، حيث مكث معها 3 أيام، فى رمضان وذهب للكتيبة، كما تحدث أبطال موقعة البرث الحقيقيون وقدموا وصفا تفصيليًا عن المعركة، وقالوا أن التكفيريين أرادوا أن يرفعوا علم القاعدة على الكمين، وهو ما اتفقنا عليه جميعا بعدم اعطائهم هذه الفرصة، وخلال حديث الأبطال عن معركة مربع البرث، مزج المخرج بيتر ميمى مشاهد المسلسل بحديثهم لتتمكن الجماهير من رؤية ما حدث بشكل واقعى، ليوضح الصورة الحقيقية.



قصة مسلسل الاختيار



يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



أبطال مسلسل الاختيار



يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.



