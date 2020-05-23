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رسميًا.. تحديد موعد عودة الدوري البرتغالي

السبت 23/مايو/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت رابطة الدوري البرتغالي، عودة المنافسات في الثالث من شهر يونيو المقبل، وذلك من توقف الدوري بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، والذي تسبب في إيقاف الدوريات حول العالم.

ويعود الدوري البرتغالي بمباراتي بورتيمونينسي أمام جيل فيسنتي وفاماليكاو مع بورتو.

وكان الدوري البرتغالي قد توقف منذ 12 مارس الماضي بسبب أزمة وباء كورونا لتتبقى عشر من الـ34 مرحلة التي تتضمنها المسابقة.

ويتصدر بورتو جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة أمام بنفيكا

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