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أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "رجالة البيت"

السبت 23/مايو/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "رجالة البيت"، العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية ومنها.

إنقاذ كلاً من أحمد فهمي وأكرم حسني "تيمون وبومبا"، لمنزلهم، الذي أصبح تحت سلطة رجل الأعمال مراد بسبوسة، فبدأت أحداث الحلقة الأخيرة باستيلاء رجل الأعمال مراد بسبوسة "محمد ثروت" على منزل تيمون وبومبا "أحمد فهمي وأكرم حسني" بعدما أخذ توقيعات المنزل على العقود ولكن بالنصب عليهم، في تجسيده للعديد من الشخصيات، لكي يخدعهم ونجح في ذلك.


وعندما نجح في أخذ توقيعاتهم أستولى على منزلهم، وقرر هدمه، فبدأ تيمون وبومبا بالتخطيط مع عائلتهم لكي ينقذوا المنزل، فلاحظوا أن المنزل بعد ساعات قليلة وسيكمل 100 عام ولا يحق لأحد هدمه بعد مرور 100 عام عليه ، لأنه يصبح تابع لهيئة الآثار، فخططوا لذلك ونجحوا في خطتهم لكي يعطلوا رجل الأعمال مراد، في هدم منزلهم.


يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي، أكرم حسني، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد، بالإضافة لضيوف الشرف في كل حلقة، إخراج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار.

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