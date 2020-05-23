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نهاية غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من "لعبة النسيان"

السبت 23/مايو/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
نهاية غير متوقعة شهدتها الحلقة الأخيرة لمسلسل "لعبة النسيان"، للنجمة دينا الشربيني، بعد أن أثبتت "رقية" للجميع أنها لم تخن زوجها، لتقرر أن تسامح عائلة الشيال.

وطلب يحيى الشيال من رقية تراجعها عن الإبلاغ عن جرائم مؤسسته، لتوافق على هذا الأمر، وتقرر رقية اختيار طريق ابنها وزوزو "رجاء الجدواي"، بعيدا عن الخلافات للعيش في حياة هادئة.

وحقق مسلسل "لعبة النسيان"، نجاحا كبيرا منذ الحلقة الأولى مما جعله يتصدر تريند موقع البحث العالمي "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض كل حلقة.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".

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