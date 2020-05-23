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بيراميدز يصدم الأهلي والزمالك

السبت 23/مايو/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي بيراميدز أقنعوا نجم الفريق رجب بكار بصرف النظر عن الرحيل والاستمرار معه خلال الموسم المقبل.

ويسعي فريقي الأهلي والزمالك للحصول على خدمات بكار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تديعم صفوفهما.

وأكدت التقارير الصحفية أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أجرى اتصالاً ببكار وأكد له أنه من العناصر المهمة داخل الفريق وأن مسألة التعاقد مع أحمد فتحي نجم الأهلي ومنتخب مصر لن تؤثر على فرص مشاركته ولكنها إضافة قوية من أجل تدعيم الفريق.

وأكد هاني سعيد لبكار تمسك بيراميدز ببقائه خاصة أنه لاعب موهوب ومميز ويعد أحد الخيارات المميزة لدى الكرواتي أنتي شاشيتش المدير الفني للفريق.


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