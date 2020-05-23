مصرع شخص علي يد شقيقين بمشاجرة في كفر الشيخ

لقى فلاح مصرعه، متأثرًا بإصابته في الرأس أثناء تلقيه العلاج بمستشفى الجامعة بالإسكندرية، إثر مشاجرة بينه وأسرته وجيرانه، بقرية القويعة التابعة لخليج قبلي بمركز مطوبس في كفر الشيخ.





تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة مطوبس، يفيد بمصرع "محمد أ"، 31 سنة، فلاح، بالمستشفى الجامعي بمحافظة الإسكندرية، متأثرًا بإصابته في الرأس، نتيجة اعتداء شقيقين من جيرانه عليه في مشاجرة بينهما.





تبين من تحريات الرائد علاء فتح الله، رئيس مباحث مركز شرطة مطوبس، ومعاونيه، تحت إشراف العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، عن حدوث خلافات الجيرة بين أسرة المجني عليه المذكور، وجيرانه، وأشارت التحريات إلى أن سببها خلافات نسائية، ما أدى إلى اعتداء "همام. ن"، وشقيقه "جمال"، على المجني عليه على رأسه بقطعة حجر.





جرى نقل المجني عليه إلى مستشفى مطوبس المركزي، وجرى تحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية، وتوفي متأثرًا بإصابته في الرأس.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7717 لسنة 2020 جنح مركز شرطة مطوبس، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح جثة المجني عليه، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب إجراء عملية التشريح.





في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5192 حالة، من ضمنهم الـ 4628 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 16513 حالة من ضمنهم 4628 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و735 حالة وفاة.



