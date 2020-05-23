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الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن يهنئ السيسي والشعب المصري بعيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
حازم رفعت
هنأ الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة كريم كمال، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والشعب المصري؛ وإلى ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربيه والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء نص برقية التهنئة كالاتي:

"يتقدم الاتحاد العام لأقباط من اجل الوطن برئاسه كريم كمال وولاء عزيز نائبه رئيس الاتحاد ومحب شفيق الأمين العام للاتحاد بخالص التهاني بمناسبه حلول عيد الفطر المبارك الي السد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والي اصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربيه والإسلامية. كما يتقدم الاتحاد في هذه المناسبة الجليله بخالص التهاني الي فضيله الإمام الأكبر الدكتور الشيخ احمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والي فضيله الشيخ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه وفضيله الشيخ الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف والي كل شعب مصر وشعوب الدول العربيه والإسلامية".

وفي هذه المناسبة الجليله نتضرع الي الله ان يزيل وباء كورونا من كل ارجاء العالم وان يعم السلام والإمان والمحبة كل ربوع مصر والوطن العربي وكل العالم.

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يترقب المسلمون في كل بقاع العالمـ، استطلاع هلال شهر شوال، ومعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك أهله الله علينا بالخير والسعادة والبركات.

استطلاع هلال شوال

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة الموافق الـ22 من مايو 2020، عقب صلاة المغرب، هلال شهر شوال 1441 وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، وانتهاء شهر رمضان المبارك.

وأعلنت "الإفتاء"، أن الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، سيلقي بيان الرؤية، في بث حي من مكتبه، داخل "الإفتاء"، ليكشف فيه عما آل إليه الاستطلاع، وهل سيكون غدا السبت أول أيام عيد الفطر، أم المتمم لشهر رمضان 2020.

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2020 المبارك، ستكون عدته 30 يومًا، وينتهي يوم غد السبت الموافق الـ23 من مايو الجاري، وأن الأحد المقبل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتظهر الحسابات الفلكية أن عدد ساعات الصوم في آخر أيام شهر رمضان الكريم، ستكون هي الأطول عبر سائر الأيام الأخرى، حيث تصل ساعات الصوم إلى 15 ساعة و51 دقيقة، حيث أن صلاة المغرب سيؤذن لها في تمام الـ6:47 مساءًا بتوقيت القاهرة.

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