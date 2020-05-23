محافظ قنا: غلق كافة الحدائق غدًا ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية



وأكد محافظ قنا، أن ذلك يأتي تطبيق الاجراءات الاحترازية التي قررها الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك لمنع أي تجمعات بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



فيما قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف في قنا، إنه سيتم منع اقامة صلاة العيد مع السماح باستخدام مكبرات الصوت لتكبيرات العيد من خلال العاملين بالمسجد فقط اضافة الي استمرار غلق المساجد والساحات.



وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، ومنع التجمعات لصلاة العيد، مع الالتزام بالتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، وحرصًا منها على صحة المواطنين.



وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، للتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة، وتكثيف الحملات المرورية على المساجد منذ صباح يوم عيد الفطر، والتصدي بكل حسم للمخالفين.



وفي سياق متصل أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن بدء بيع الكمامات فى منافذ بيع السلع التابعة للمحافظة والوحدات المحلية للمدن والقرى مساء اليوم الخميس.



اوضح الداودى انه تم تحديد المنافذ المقرر بيع الكمامات بها ففى مدينة أبوتشت سيتم بيع الكمامات فى منافذ مقرات الوحدات المحلية لمجلس المدينة والقرى التابعة له وفى مدينة فرشوط تم تحديد منفذ بيع السلع بمقر مجلس المدينة كمنفذ لبيع الكمامات كما تم إختيار منفذ بيع السلع الكائن أمام مبنى إدارة البحث الجنائى بمدينة نجع حمادى لبيع الكمامات به كما تم توفير منافذ لبيع الكمامات بجميع مقرات الوحدات المحلية للقرى ومقر مجلس المدينة بمدينة دشنا.





وأضاف الداودي أنه سيتم بيع الكمامات بمنفذ بيع السلع بميدان السوق بمدينة الوقف وتم تحديد ٥ منافذ بمدينة قنا لبيع الكمامات بها وهى منافذ بيع السلع القائمة ( منفذ المعبر - منفذ سيندريلا - منفذ المحطة - منفذ الشئون بجوار مقر الجوازات السابق - منفذ المعنا ) وفى مدينة قفط تم تحديد منفذ بيع السلع الكائن بمقر مجلس المدينة لبيع الكمامات وكذلك منفذ بيع السلع بمقر مجلس مدينة قوص ومنفذ بيع السلع بمقر مجلس مدينة نقاده لبيع الكمامات بهما.



وأكد محافظ قنا على أن الكمامات المتوفرة بجميع هذه المنافذ بسعر التكلفة وهو ٢.٢٥ جنيه كمبادرة من المحافظة لدعم المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على الكمامة بسعر مُخفض لاسيما وأننا مُقبلون على مرحلة تقتضى مننا جميعا الإلتزام بقرارات الدولة الخاصة بإرتداء الكمامات فى المواصلات العامة وفى المؤسسات الحكومية للحفاظ على سلامتنا والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم البدء في خطة عيد الفطر المبارك، والتي من أهمها غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل ومنع حركة المراكب النيلية الترفيهية.