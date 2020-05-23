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أوقاف قنا: منع إقامة صلاة العيد والسماح بمكبرات الصوت للتكبيرات فقط

السبت 23/مايو/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف في قنا، إنه سيتم منع اقامة صلاة العيد مع السماح باستخدام مكبرات الصوت لتكبيرات العيد من خلال العاملين بالمسجد فقط اضافة الي استمرار غلق المساجد والساحات.
وناشد المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، ومنع التجمعات لصلاة العيد، مع الالتزام بالتعقيم المستمر، وارتداء الكمامات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19"، وحرصًا منها على صحة المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، للتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة، وتكثيف الحملات المرورية على المساجد منذ صباح يوم عيد الفطر، والتصدي بكل حسم للمخالفين.

مستجدات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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