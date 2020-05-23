Advertisements

إرتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى أكثر من 900

السبت 23/مايو/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 22 ماي 2020، تمّ إجراء 1320 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 104 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 331 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 141 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 129 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 100 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 509 تحليلا)، من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 46628.

وقد أفادت الوزارة، أنه تم تسجيل 6 تحاليل إيجابية، 4 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وحالتين جديدتين من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1048 حالة.

وتتوزّع الحالات، كالآتي: 903 حالة شفاء و47 حالة وفاة و98 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس، وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.

أخبار تهمك

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 6 ساعات

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتصدر.. تصنيف أندية أفريقيا في القرن الحادي والعشرين

منذ أقل من نصف ساعة

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 10 ساعة

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

هبة عبد الغني تصدم جمهورها بقصة شعر جديدة (صور)

منذ أقل من ساعة

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. 4 لاعبين خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ يوم

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

12:39 م

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

05:30 م

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

01:13 م

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»