إرتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى أكثر من 900

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه بتاريخ 22 ماي 2020، تمّ إجراء 1320 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 104 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 331 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 141 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 129 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 100 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 509 تحليلا)، من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 46628.





وقد أفادت الوزارة، أنه تم تسجيل 6 تحاليل إيجابية، 4 منها لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس وحالتين جديدتين من ضمن الذين تم إجلاؤهم ووضعهم في مركز حجر صحي إجباري، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1048 حالة.





وتتوزّع الحالات، كالآتي: 903 حالة شفاء و47 حالة وفاة و98 حالة إصابة لا زالت حاملة للفيروس، وهي بصدد المتابعة من بينها 3 مقيمين حاليا في المستشفيات.