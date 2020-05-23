بوروسيا دورتموند يوصل مسلسلة انتصاراته في الدوري الألماني

حقق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا على فولفسبورج بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والشعرين من الدوري الألماني لكرة القدم.





ووضع جيريرو لاعب منتخب البرتغال الكرة في الشباك بعد تمريرة من تورجان هازارد بعدما فشل إيرلينغ هالاند في تسديدها في الدقيقة 32، وأضاف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد تمريرة من جيدون سانشو.





ورفع دورتموند رصيده إلى 57 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بايرن الذي يستضيف أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق من اليوم السبت.





وعاد الدوري الألماني الأسبوع الماضي دون حضور جماهير بعد توقف أكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.





ويحل بايرن ضيفاً على دورتموند يوم الثلاثاء المقبل في مواجهة ربما توضح مصير اللقب.





وأكمل فولفسبورج، الذي تلقى أول هزيمة في ثماني مباريات في الدوري، المواجهة بعشرة لاعبين عقب طرد البديل فيلكس كلاوس بسبب تدخل عنيف.



