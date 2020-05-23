صفاقس تسجل حالتي شفاء جديدة

سُجّلت في آخر دفعة من التحاليل الموجهة المجراة من طرف مخبر التحاليل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حالتا شفاء جديدتان (2) من وباء « كورونا » بما رفع العدد الجملي للمتعافين إلى 29 شخصا وانخفاض عدد الحاملين للفيروس في الجهة إلى 3 حالات (اثنتان تخضعان للحجر الصحي الإجباري بمدينة صفاقس، وحالة تخضع للحجر الصحي الإجباري بمدينة المهدية وهي لشخص من العائدين من الخارج).





وقد ذكر علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس في تصريح لـ(وات)، أن الأشخاص الثلاثة الذين لا يزالون حاملين للفيروس في حالة صحية « جيدة »، وينتظرون اجتيازهم مرحلة الشفاء المخبري بعد الشفاء السريري.





يذكر أن العدد الجملي للإصابات المؤكدة التي سجلتها الجهة منذ ظهور الوباء بلغ 37 شخصا، توفي منهم 5 مصابين.