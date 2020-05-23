Advertisements

صفاقس تسجل حالتي شفاء جديدة

السبت 23/مايو/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
سُجّلت في آخر دفعة من التحاليل الموجهة المجراة من طرف مخبر التحاليل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، حالتا شفاء جديدتان (2) من وباء « كورونا » بما رفع العدد الجملي للمتعافين إلى 29 شخصا وانخفاض عدد الحاملين للفيروس في الجهة إلى 3 حالات (اثنتان تخضعان للحجر الصحي الإجباري بمدينة صفاقس، وحالة تخضع للحجر الصحي الإجباري بمدينة المهدية وهي لشخص من العائدين من الخارج).

وقد ذكر علي العيادي المدير الجهوي للصحة بصفاقس في تصريح لـ(وات)، أن الأشخاص الثلاثة الذين لا يزالون حاملين للفيروس في حالة صحية « جيدة »، وينتظرون اجتيازهم مرحلة الشفاء المخبري بعد الشفاء السريري.

يذكر أن العدد الجملي للإصابات المؤكدة التي سجلتها الجهة منذ ظهور الوباء بلغ 37 شخصا، توفي منهم 5 مصابين.

أخبار تهمك

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتصدر.. تصنيف أندية أفريقيا في القرن الحادي والعشرين

منذ أقل من نصف ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة تهدد الحياة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف سبب عدم اكتمال برنامج "رامز مجنون رسمي" وعرض حلقات معادة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تعلن تطبيق نظام جديد للعائدين من الخارج

منذ حوالي 17 ساعة

هبة عبد الغني تصدم جمهورها بقصة شعر جديدة (صور)

منذ أقل من ساعة

هل أثرت الموجة الحارة على كورونا؟.. أستاذ مناعة يوضح (فيديو)

منذ يوم

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

منذ أقل من ساعة

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء خططوا لعمليات عدائية في عيد الفطر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| رسميًا.. ظهور نتيجة أبحاث طلبة الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة

منذ حوالي 18 ساعة

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

تصفية الخلية وإصابة ضابطين.. تفاصيل اقتحام مزرعة ومنزل للإرهابيين ببئر العبد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. 4 لاعبين خارج الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:16 م

قبل تنفيذها بساعات.. أهم 3 قرارات مرتبطة بعيد الفطر

القصة الكاملة لمنة عبدالعزيز "فتاة التيك توك المغتصبة"

12:39 م

الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

05:30 م

تأجيل محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفجور

01:13 م

ماذا يعني العزل المنزلي لمصاب كورونا؟.. "الصحة العالمية" توضح الطرق الصحيحة (فيديو)

01:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس وخناقات مناقشة قانون البنوك

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: السيدة الأولى سابقًا من القصر إلى السجن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الملك يحيى الفخرانى: «ولىّ الدراما وشيطانها»