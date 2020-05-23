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زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

السبت 23/مايو/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
أعلن، اليوم السبت، الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز وقرى المحافظة، لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتعاون مع أجهزة الشرطة، بمديرية أمن الفيوم، والحكم المحلي حفاظًا على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل، تنفيذا للتعليمات المشددة للسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في هذا الشأن.

فى إطار ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ومدينة طامية بقيادة المهندس ألفي كامل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه، رئيس مركز ومدينة طامية، بتنفيذ إزالة اليوم السبت، حالة تعدى على الأراضي الزراعية فى المهد بجمعية المظاطلى على مساحة 12سهم بحضور المهندس عرابى محمد يمانى، رئيس قسم الحماية ورئيس الوحدة المحلية.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ ازاله بناحيه حي الجون زمام بندر الفيوم تعدي سبق ازالتها، وتم عمل شده خشبيه اعمده وسقف علي مساحه ١٢٠ بحضور المحاسب جمال فضل، رئيس حي الجون، والمحاسب ماهرعبدالتواب، مساعد رئيس مجلس المدينة، والمحاسب محمد راضي، مساعد نائب رئيس مجلس المدينة، والمهندس خالد فتحي، رئيس قسم حماية الاراضى بالإدارة، والمهندس سيد احمد، وكيل الحماية، والمهندس ناصر ميلاد، رئيس المكافحة والمهندس ماجد جرجس، مدير جمعية البندر.

شدد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد، مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية بتكثيف الحملات خلال إجازة عيد الفطر المبارك على مدار الساعة مع تنفيذ تطبيق القانون بصرامة وبتنفيذ الإزالة خوفا من استغلال البعض للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وايضا اجازة العيد.

زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
زراعة الفيوم تعلن حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

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