داليا البحيري لـ دياب: "أنا بحبك بس بقيت بشوفك أخاف"

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شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها بصورة جديدة لها مع الفنان محمد دياب، وأكرم حسني، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت داليا، على الصورة قائله: "يا ماما شوفت الصوره وانا بقلب في الموبايل اتخضيتليه كده يا دياب ده انا بحبك بقيت بشوفك بخاف مدحت فرصه ثانيه مين بيحب مدحت ومش عايزه يموت ؟؟؟ عن نفسي انا كان نفسي أوي يرجعوا ل بعض".





واضافت: "مبروك يا اكرم يا سكر مسلسل رجاله البيت ومش معني ان فيه بعض الناس معجبهومش يبقي تعتذر عنه لان فيه ناس تانيه عاجبهم المسلسل مبروك حبايب قلبي. يارب كل سنه منورين رمضان ومكسرين الدنيا.

