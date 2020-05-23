السعودية تستورد سلع بقيمة 40 مليار ريال في مارس الماضي

حققت السعودية خلال شهر مارس الماضي فائضاً بنحو 7.8 مليار ريال بميزانها التجارية وذلك من خلال اجمالي صادرات بلغت 48.3 مليار ريال و نحو 40.5 مليار ريال للواردات السلعية.

و، وقد سجلت الصادرات السلعية فى مارس 2020 انخفاضا نسبته 43.9% بمقدار 37.7 مليار ريال عن مارس 2019، حيث بلغت قيمتها 48.3 مليار ريال في مارس 2020

مقابل 86.1 مليار ريال في مارس 2019. نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 33.2 مليار ريال وبنسبة 50.2% عن مارس 2019.

وهذا وسجلت معظم السلع غير البترولية انخفاضا وعلى رأسها "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" و"اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" والتي تشكل ما نسبته 31.5% و30.7% على التوالي من الصادرات غير البترولية لشهر مارس 2020 حيث سجلت هذه السلع انخفاضا نسبته 26.3% بمقدار 3.4 مليار ريال عن مارس 2019.

وقد سجلت الواردات في مارس 2020 انخفاضا نسبته 8.0% بمقدار 3.5 مليار ريال عن مارس 2019، حيث بلغت قيمتها 40.5 مليار ريال في مارس 2020 مقابل

44 مليار ريال في مارس 2019.