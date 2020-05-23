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تونس تجلي 63 عالقا في ليبيا

السبت 23/مايو/2020 - 05:54 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أفادت القنصليّة العامة التونسيّة بطرابلس، بأنها تمكّنت مساء أمس الجمعة، من تنظيم رحلة إجلاء جوية لفائدة 63 تونسيّا من العالقين بليبيا.

وجاء في التوضيح الوارد على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجيّة بشبكة التواصل فايسبوك، أن البعثة التابعة لها نجحت في تنظيم الرحلة في حيّز زمني قياسي رغم الظروف الصعبة والعراقيل التي واجهتها، مشيرة إلى أن رحلة الإجلاء قد انطلقت من مطار مصراتة نحو مطار تونس قرطاج الدولي.

وكانت هذه الرحلة قد شهدت نوعا من التأخير وفق ما نشر على صفحة القنصلية، بسبب ما شهدته حركة العبور على الطريق الساحلي المؤدي إلى مدينة مصراتة من ارتباك حالت دون الوصول إلى المطار.

كما أعلنت القنصلية العامة على صفحتها، عن تعذّر فتح معبر الذهبية وازن امس لأسباب خارجة عن نطاق البعثة، وتأجيل ذلك إلى موعد لاحق يرجّح أن يكون الإثنين المقبل.

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