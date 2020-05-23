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الخارجية الإماراتية تنعي ضحايا الطائرة الباكستانية المنكوبة

السبت 23/مايو/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
وكالات

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، عن خالص تعازيها إلى جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا في ضحايا تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي الباكستانية، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها على تضامنها ووقفوفها إلى جانب باكستان في هذه المصيبة، معربة عن خالص مواساتها لحكومة باكستان ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية، قد أعلنت يوم أمس الجمعة، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية، كانت في طريقها من لاهور إلى كراتشي تحطمت في المنطقة القريبة من مطار جناح الدولي.

وقالت المصادر: إن الطائرة من طراز إيرباص "ايه 320" وكانت قادمة من لاهور وكانت على وشك الهبوط في كراتشي عندما تحطمت، مضيفة أن الاتصال مع الطائرة انقطع قبل دقيقة من هبوطها في مطار جناح.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية عبد الستار خوخار: إن الطائرة سقطت في منطقة سكنية مما ألحق أضراراً بعدد من المنازل.

وأضاف خوخار أن المنطقة طوقت من قبل الشرطة والقوات شبه العسكرية وتجري عملية إنقاذ. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف هرعت إلى موقع التحطم وأعمدة كثيفة من الدخان.

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