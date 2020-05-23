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نسرين طافش تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك

السبت 23/مايو/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
رشا عادل
حرصت الفنانة نسرين طافش، على تهنئة جمهورها، بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نسرين، على الصورة قائله: "عيد فطر مبارك عيد سعيد"، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة السورية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "علينا وعليك اوالامة الاسلامية جمعًا" وأضاف آخر"وعيد سعيد عليكي يا جميلة".


يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر" وينتمي لنوعية الأعمال ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار رومانسي اجتماعي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد صلاح حسني واسلام جمال وحنان سليمان.
نسرين طافش تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك
نسرين طافش تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك
نسرين طافش تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك
نسرين طافش تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك

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