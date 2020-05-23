لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش ومنع زيارة المقابر خلال العيد ببني سويف

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من القرارات والتعليمات لمنع كافة أشكال تجمع المواطنين خلال أسبوع العيد، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.



حيث أصدر محافظ بني سويف قرار رقم 767 لسنة 2020م، بحظر تواجد أي تجمعات للمواطنين على كافة المتنزهات التي تقع على نهر النيل "الكورنيش" وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020م.



كما أصدر المحافظ تعليماته بمنع زيارة المقابر وغلق المداخل المؤدية إليها خلال أجازة العيد، في إطار تنفيذ الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد، كإجراء احترازي ضمن الإجراءات المشددة لمنع كافة أشكال تجمع المواطنين المحتملة في مثل هذه المناسبات، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.



وطالب محافظ بني سويف، الموطنين بأهمية الإلتزام بالإجراءات والقرارات الإحترازية، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات حفاظًا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية.



وتجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم، والتنسيق التام مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.



خروج 157 مصابًا بكورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ 4374 متعافيًا.



وأكد متحدث الوزارة، في بيان رسمي، تسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن 105، و15335 لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

